شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يطلق إسم جديد على " قصر المعاشيق " ويتحدث عن سبب التأخر في إقتحامه ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبتهج أنصار المجلس الإنتقالي الإنفصالي بالتقدم والإنتصارات التي حققوها على قوات الحماية الرئاسية من خلال إسقاط معسكراتهم في عدن بدعم إماراتي واضح وخذلان سعودي.

وفي أول تعليق له على تقدم قوات المجلس الإنتقالي ، قال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي هاني بن بريد بأن قواتهم تنتظر توجيهات ما أسماها بالقيادة العليا بإقتحام ما أسماه بقصر " اليمامة " ، والذي يقصد به قصر المعاشيق الرئاسي ، نسبه إلى " أبو اليمامة " القيادي في الحزام الأمني والذي قتل قبل أيام .

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جاء ذلك في تغريدة لـ بن بريك ، في حسابه على " تويتر " ، وكما تابع " اليوم برس " ، حيث قال : " أسود الجنوب يطوقون محيط قصر اليمامة - المعاشيق سابقا - وينتظرون توجيهات القيادة العليا ونجدها فرصة أن نوجه خطابا لسند الرهوة وللؤي الزامكي المتواجدان داخل قصر اليمامة ومن معهم أن ينزلوا إلى الحضن الجنوبي وينضموا معززين مكرمين إلى القوات الجنوبية بقيادة سيدي الرئيس عيدروس الزبيدي ".( حسب ما جاء في تغريدته ) .

هذا وتسود حاله من الذهول والإستغراب من الموقف السعودي تجاه ما حدث للشرعية ومؤسساتها ، وصمت مريب من الرئيس هادي ، وكل ما حدث يقضي على ما تبقى من شيئ إسمه الشرعية ، حيث سقطت في السابق العاصمة صنعاء ، وسقطت العاصمة المؤقتة عدن ، فعن أي شرعية نتحدث !

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