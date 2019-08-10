شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء شلال شايع ظهر وسط قاعدة بدر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر اللواء شلال شايع مدير أمن العاصمة عدن ظهر اليوم 10 اغسطس 2019م وسط قاعدة بدر بعد تطهيرها بالكامل . ووثق مصور إدارة الأمن الزميل خالد السنمي لحظة تطهير قاعدة بدر من العناصر المسلحة وتأمينها من قبل القوات الجنوبية المسلحة . Advertisements وقد تمكنت القوات الجنوبية من تأمين قاعدة بدر التي تتضمن وزارة الدفاع واللواء 39 مدرع . وتعتبر هذه القاعدة آخر ما كان يتبقى لتنظيم الإخوان قبيل سقوط اللواءين الثالث والرابع حماية رئاسية. وتوقفت القوات الجنوبية عن البوابة الحديدة لقصر المعاشيق انتظارا للأوامر لاقتحامه .

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