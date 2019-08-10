الباركود يكشف حيلة مخالف آسيوي حاول عبور منفذ الشميسي بأسورة مزيفة

تمكن رجال أمن الطرق من ضبط مخالف آسيوي حاول عبور منفذ الشميسي بأوراق ومستندات مزيفة وأسورة “حاج”؛ لإيهام النقاط الأمنية. وكشف رجال أمن الطرق، وفقاً لـ “عكاظ”، حيلة المخالف بعدما أصدر “الباركود” إشارة لرجال الأمن تشير إلى عدم نظامية تلك الأوراق، وعلى الفور تمت إحالة المخالف إلى الجهات المختصة لإتمام الإجراءات النظامية بحقه.

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