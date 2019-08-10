شاهد: بمشاركة 160 فنياً.. استبدال الكسوة الجديدة للكعبة بالقديمة استعداداً لاستقبال الحجاج

انطلقت فجر اليوم (السبت)، مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، استعداداً لاستقبال الحجاج، وذلك بمشاركة 160 فنياً وصانعاً.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، أنه جرى إنزال الكسوة القديمة للكعبة وإلباسها الكسوة الجديدة، التي تتكون من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب.

وبّين المنصوري أن الكسوة تتوشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء مكتوب عليها كلمات “يا الله يا الله”، و”لا إله إلا الله محمد رسول الله”، و”سبحان الله وبحمده”، و”سبحان الله العظيم”، و”يا ديان يا منان”.

ولفت إلى أن الكسوة تستهلك نحو 670 كيلو جراماً من الحرير الخام الذي تتم صباغته داخل المجمع باللون الأسود، وكذلك 120 كيلو جراماً من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة.

وتستبدل الكعبة كسوتها مرة واحدة كل عام أثناء فريضة الحج، بعدما يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، حيث يتوافد أهل مكة إلى المسجد الحرام للطواف والصلاة ومتابعة تغيير كسوة الكعبة المشرفة القديمة، استعداداً لاستقبال الحجاج في صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد الأضحى المبارك.