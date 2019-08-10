الأرصاد: أمطار غزيرة مصحوبة برياح سطحية على جازان

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.
وشمل التنبيه محافظات (أبوعريش، وأحد المسارحة، والداير، والدرب، والرّيث، والعارضة، وبيش، وجيزان، وصامطة، وصبيا، وفيفاء، وهروب)، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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