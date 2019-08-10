حج / الشؤون الإسلامية توزع 200 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكثر من 200 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة، ضمن دورها التوعوي والوقائي الذي تقوم به لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

جاء ذلك بناءً على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي وجه بتقديم كل سبل الراحة لضيوف الرحمن الذين قدموا من كافة مشارق الأرض ومغاربها, من خلال توزيع ما يحتاجونه ويعينهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

// انتهى //

14:46ت م

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