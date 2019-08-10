حج / الكشافة يسهمون في قافلة وزارة الصحة بتفويج الحجاج المنومين بالمستشفيات إلى عرفات



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

أسهم أفراد الكشافة المُشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية

وسيتولى أفراد الكشافة الإسهام في نقلهم عبر القافلة من عرفات مغيب شمس اليوم إلى مشعر مزدلفة، ثم إلى مشعر منى ومكة المكرمة لاستكمال مناسك حجهم حتى عودتهم إلى المستشفيات.

// انتهى //

14:42ت م

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عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأسهم أفراد الكشافة المُشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم في قافلة وزارة الصحة لنقل الحجاج المنومين بمستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى إلى مشعر عرفات، حيث أسهمت فرقة إخاء لرعاية الأيتام الكشفية بنقل المنومين بمستشفى النور إلى هناك، كما أسهمت بقية الفرق الكشفية في نقل المرضى من بقية المستشفيات.وسيتولى أفراد الكشافة الإسهام في نقلهم عبر القافلة من عرفات مغيب شمس اليوم إلى مشعر مزدلفة، ثم إلى مشعر منى ومكة المكرمة لاستكمال مناسك حجهم حتى عودتهم إلى المستشفيات.// انتهى //14:42ت م0122

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