حج / البلدية والقروية" تجهز 220 نقطة توزيع مياه جديدة في مزدلفة



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

جهّزت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثة في أمانة العاصمة المقدسة 20 برادة مياه جديدة في مشعر مزدلفة خلال موسم الحج لهذا العام، حرصاً من الوزارة على نظافة المشاعر المقدسة بيئياً وصحياً.

وتحوي البرادة الواحدة على 11 نقطة توزيع مياه بإجمالي 220 نقطة، تبلغ درجة الحرارة فيها 6 درجات مئوية، وذلك لتوفير مياه الشرب لحجاج بيت الله الحرام، وللمحافظة على بيئة المشاعر المقدسة.

وتهدف الوزارة من خلال مشروع برادات المياه الذي يتوقع تعميمه على المشاعر المقدسة خلال العامين المقبلين، للتقنين من استخدام العبوات البلاستيكية التي تتسبب في هدر كميات كبيرة من المياه دون الاستفادة منها خاصة الكميات التي يتم توزيعها بطرق عشوائية، وما ينتج عن ذلك من مخلفات كبيرة وانتشار النفايات، الأمر الذي يسبب عبء على الأمانة في عملية جمعها والتخلص منها.

وسعياً لتقليص حجم النفايات التي تمثل المخلفات العضوية من بقايا الأكل والشرب 30% منها، تعمل أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وإمارة منطقة مكة المكرمة على مشروع يهدف إلى أن تكون 30% من الأغذية المقدمة للحجاج "جاهزة" مثل ما يقدم في شركات الطيران، على أن تصل النسبة إلى 100% خلال الخمس سنوات القادمة.

وتقدم الأمانة عدة خدمات في ممر المشاة، من بينها دورات المياه، وعربات الأغذية، كما خصصت ممراً لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الإرشادات التوعوية.

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14:32ت م

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