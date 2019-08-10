حج / مشروعات ومبادرات بلدية جديدة تخدم الحجاج في العاصمة المقدسة



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

بذلت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة كافة جهودها لتقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن، لتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وبين أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، إن الأمانة نفذت هذا العام العديد من المشروعات المختلفة، ومنها مشروع تنفيذ تقاطع طريق الطائف – السيل مع شارع عمر قاضي، وإنشاء الجسر بإتجاهين بطول 112م وعرض 18م لكل اتجاه، ومشروع رفع كفاءة طريق الملك عبدالعزيز وجرت السفلتة بمساحة 10 آلاف م2.

وأضاف أنها شملت أيضاً مشروع إنارة طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز (طريق السيل – الطائف) بطول 8 كم،وبعدد 83 برجا برتفاع 30 م وكذلك مشروعات التجميل الجديدة التي سيستفاد منها في موسم الحج، وهي: مشروع تحسين وتجميل طريق مكة – جدة السريع موقع (نقطة تفتيش الشميسي)، ومشروع تحسين وتجميل تقاطع طريق جده السريع مع طريق الدائري الرابع ومشروع تحسين وتجميل مواقف كدي، ومشروع تحسين وتجميل تقاطع طريق الأمير سلطان (الهدا – الطائف) مع الطريق الدائري الرابع.

وأفاد المهندس القويحص بأن الأمانة أكملت أجزاء كبيرة من طريق علي بن أبي طالب رضي االله عنه (الدائري الرابع) خلال الأشهر الماضية، مما ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة، وإتاحة بدائل متعددة لتسهيل انسيابية الحركة المرورية، فيما يجري العمل على فتح الجزء المتبقي بصورة مؤقتة بمسار واحد فقط بطول 9 كم في موسم الحج من طريق الطائف السيل إلى طريق المدينه المنوره على أن يتم استكمال ما تبقى من المشروع بعد الموسم. كما تم تنفيذ بعض مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في مواقع متفرقه بمكه المكرمة التى يتم الاستفادة منها خلال موسم هذا الحج بطول 4000 متر طولي باقطار مختلفه

وبيّن أن الأمانة نفذت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع القطاع الخاص عدة مشروعات، منها مجمع المواقف الذكية بجوار الحرم المكي الشريف، والذي يتكون من 13 طابقاً، ويحوي 550 موقفًا الكترونياً، وبه عشر منافذ للسيارات، كما يتضمن المجمع صالات للانتظار وصالة عزاء ودورات مياه لخدمة الزوار.

وأشار أمين العاصمة المقدسة إلى المشروع التجريبي لطلاء الأسفلت الخافض للحرارة بطرق المشاة بالمشاعر المقدسة، الذي شمل في مرحلته الأولى طلاء جزء من طريق المشاة بمشعر منى المؤدي إلى منشأة الجمرات بمساحة إجمالية بلغت 3500م2 تقريباً للمساهمة في تخفيض درجات الحرارة، من 15 إلى 20 درجة مئوية، وسيتم تسجيل درجات الحرارة كل 10 ثوان خلال الموسم من خلال الحساسات التي تم وضعها تحت الإسفلت.

وأفاد أنه تم توقيع عقود قبل موسم الحج لرفع مخلفات البناء في المشاعر المقدسة والطرق الدائرية، حيث تم رفع ما يقارب من مليون طن من مخلفات البناء، لافتاً إلى أن هناك عدة مبادرات لخدمة ضيوف الرحمن، منها مبادرة التوعية والإرشاد، ومبادرة تنظيف بعض المواقع في المشاعر المقدسة أثناء موسم الحج وبعده.

// انتهى //

14:29ت م

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