حج / الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج تبدأ في تنفيذ خطتها ليوم عرفة



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

بدأت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة اليوم، تنفيذ خطة عملها في مشعر عرفات، وذلك من خلال كبائن التوعية الإسلامية الموجودة بجوار مسجد الخيف، وجبل عرفات، بالإضافة إلى الهاتف المجاني (8002451000)، والذي سيتم تشغيله بسعة 45 خطاً هاتفياً ، والمتوقع أن يزيد عدد المتصلين إلى أكثر من مائة ألف مكالمة.

من ناحية أخرى، قام الدعاة المكلفون بالعمل مع حملات حجاج الداخل بمرافقة الحجاج إلى مقارهم في عرفات؛ لإقامة المناشط المختلفة، ومن المتوقع أن تزيد عن 2000 منشط خلال هذا اليوم المبارك.

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14:23ت م

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