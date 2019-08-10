حج / مستشفى منى الشارع الجديد ينظم الحملة الدوائية التثقيفية للحجاج



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

نظم مستشفى منى الشارع الجديد برعاية ادارة الرعاية الصيدلية بصحة منطقة مكة المكرمة أمس الحملة الدوائية التوعوية التثقيفية لحجاج بيت الله الحرام بلغات مختلفة.

وتستمر الحملة أربعة أيام، وتشمل توزيع منشورات توعوية وتثقيفية تحتوى على مادة علمية عن أدوية السكر والربو وقطرات ومراهم العيون، وتوجيهات عامة للحجاج بلغات مختلفة وطرق تخزين الادوية، إضافة إلى مواد تثقيفية توعوية على هيئة حقيبة مفيدة لحجاج بيت الله الحرام، كذلك ترجمة بعض الأمراض الشائعة وطرق الاستخدام الأدوية والعبارات بلغات مختلفة التي يحتاجها الصيدلي أثناء صرف الوصفات الطبية لضمان وصول المعلومات الصحيحة.

وتأتي هذه الحملة تمشياً مع توجه الوزارة في تطبيق معايير متطلبات السلامة الاساسية ESR بالحج لضمان سلامة المريض والتقليل أو الحد من الأخطاء الدوائية أثناء صرف الادوية للحاج حسب لغاتهم.

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14:18ت م

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