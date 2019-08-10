حج / وزارة الصحة تنقذ حياة حاج إندونيسي تعرض لنزيف حاد من وصلة شريانية قديمة



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

نجحت وزارة الصحة ممثلة في مستشفى النور التخصصي في إنقاذ حياة حاج إندونيسي كان يعاني من نزيف حاد من وصله شريانية سابقة في الفخذ الأيسر تمت تركيبها سابقاً في بلاده.

وأوضحت الوزارة أن الحاج الإندونيسي "باندي سوبرادي" أدخل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية ونقص الوعي ، وتم على الفور التعامل مع الحالة كحالة عاجلة وأدخال إلى غرفة العمليات وإصلاح الوصلة الشريانية ، وبفضل الله تكللت العملية التي قام بها فريق طبي من قسم جراحة الأوعية الدموية التداخلية بالنجاح التام.

وعبر الحاج الإندونيسي الذي بدأت حالته في التحسن ، عن سعادته بنجاح العملية ، مقدماً الشكر لحكومة المملكة ولوزارة الصحة على الجهود التي تبذل والخدمات الكبيرة المقدمة لضيوف الرحمن.

// انتهى //

14:14ت م

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