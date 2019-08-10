حج / مكافحة العدوى تكثف جهودها وتتابع جاهزية المنشآت الصحية



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

تواصل وحدة مكافحة العدوى أنشطتها خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ للتأكد من تطبيق إجراءات الحد من انتشار أي أمراض معدية أو وبائية خلال موسم الحج.

كما تم التأكد من جاهزية المستشفيات للتعامل مع حالات اشتباه الأمراض المعدية وتطبيق احتياطات العزل من خلال فرق مكافحة العدوى بمستشفيات المشاعر المقدسة ، كما تم التأكد من توفر كافة مستلزمات تطبيق مكافحة العدوى والتعقيم المركزي.

وكذلك توعية المرضى وزوار المستشفيات بالمشاعر المقدسة عن أساسيات مكافحة العدوى عن طريق اللوحات الإرشادية والشاشات بطوارئ المستشفيات وأماكن الانتظار.

وتتابع وحدة مكافحة العدوى التعامل مع أي حالات اشتباه واتخاذ الإجراءات الاحترازية على الفور لحين ظهور النتائج المخبرية لتأكيد الاشتباه من عدمه.

كما تم التأكد من جاهزية فرق الاستجابة السريعه للتدخل في اَي حالات تفشي وبائي - لا قدر الله -

تجدر الإشارة إلى أن الأوضاع الصحية للحجاج مطمئنة - ولله الحمد - ولم تسجل أي حالات وبائية بينهم .

// انتهى //

14:11ت م

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