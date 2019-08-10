حج / مستشفى منى الشارع الجديد ينظم حملة للتبرع بالدم



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

نظم مستشفى منى الشارع الجديد في مشعر منى، حملة للتبرع بالدم شارك فيها منسوبي وزارة الصحة والدفاع المدني والحراسات الأمنية .

وبلغ عدد المتبرعين 93 متبرعاً لتغذية بنك الدم بالمستشفى استعداداً لعودة الحجاج لمشعر منى .

وأكد عدد من المتبرعين أنهم يستشعرون المهمة التي كلفوا بها لخدمة ضيوف الرحمن في وطناً سخر كل إمكانياته لخدمة ضيوف الرحمن ، وغرس ذلك في نفوس أبنائه الذي يتسابقون لخدمة الحجيج ، ويحتسبون الأجر والمثوبة لنيل هذا الشرف العظيم، ولا يبخلون بتقديم كل شيء، سائلين الله التوفيق والسداد وأن يكتب السلامة والعافية لجميع حجاج بيته وأن يتقبل من الجميع حجهم.

//انتهى //

14:07ت م

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