السعودية | النائب العام يدشّن خدمة الاتصال المرئي من المشاعر المقدسة مع مراجعي المقر الرئيس في الرياض

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:40 مساءً, 10 أغسطس 2019 م المناطق_مكة دشّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم، خدمة “الاتصال المرئي” التي تتيح لمراجعي المقر الرئيس في الرياض خدمة التواصل المرئي مع معالي النائب العام من المشاعر المقدسة.

وأوضح المعجب أن هذه الخدمة تأتي وفقاً للتطلعات الكريمة والتوجيهات الرشيـدة من خادم الحرمين الشريفين القاضيـة باستقبال المراجعين والنظر فيمــا لديهم وتيسيـر أمورهم.

وأشار معاليه إلى أن النيـابة العامة تتفهم وتقدر أن إجراءات الدعوى الجزائية العامة قد تمس في حيثياتها جانباً من الحقوق الخاصة، كما أن هذه الإجراءات تتسم بجانب من التدابير الوقتية، والإجراءات الاحترازية التي تدفع بذوي أطراف الدعوى الجزائية إلى الرغبة في التأكد من جانب موقف أحدهم والاطمئنان على مركزه القانوني.

وحرصاً من النيابة العامة على استمرار دورها في استقبال ذوي الشأن وإجابتهــم عـن استفساراتهم والنظر فيمـا يبدونه وطمأنتهم عن حقوقهم دون التأثـر بعـــدم التواجـد في المقر لأداء واجب متابعة أعمال الحـج في المشاعر المقدسة لخدمة ضيـوف الرحمن، فقد أتاحت خدمة الاتصال المرئي.

وبيَّـــن المعجب أن خدمة” الاتصال المرئي” تأتي امتداداً لقنوات التواصل الأخرى المتاحة للجميع كالبريد الإلكتروني في الموقع الرسمـي للنيابة العامة عبر الأيقونة المخصصة للتواصل المباشر، أو عن طريـق الهاتف، أو عن طريق المراسلة بالبريد.

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