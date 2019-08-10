الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي عن 6500 حاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تكفَّل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام البالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم.
وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن الأمر يشمل جميع المستضافين في البرنامج من بينهم حجاج فلسطين وأسر شهداء حادثة المسجدين الإرهابية بنيوزيلندا وحجاج السودان، وأسر وذوي شهداء الجيش الوطني اليمني، إضافة إلى ضيوف البرنامج العام القادمين من 79 دولة حول العالم.
وأشار إلى أنَّ خادم الحرمين الشريفين دعا هذه النخب المختارة من مختلف دول العالم وتكفل بحجهم على نفقته الخاصة، ما يدل على مدى محبته لهم وللمسلمين، كما أنه يتابع كل أمورهم ويأمرنا جميعًا أن نقدم كل ما في الوسع لتقديم كل الخدمات وتيسير الحج لهم من أجل أن يعودوا وقد نقاهم الله من الذنوب والخطايا حاملين في ذاكرتهم أجمل وأفضل اللحظات عن المملكة وقيادتها وشعبها الكريم.
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