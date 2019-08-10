معلم متقاعد يصر على وضع المنديل الكشفي رغم مرضه

2019-08-10

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - القنفذة

أصر المعلم المتقاعد هادي بن بلقاسم الفقية، ذي الـ ٧٥ عاماً، وهو على فراش المرض على ارتداء المنديل الكشفي والذي ظل يرافقه طيلة ١٥ عاماً تقريباً في خدمة الحجيج.

وفي التفاصيل قال ابنه، علي لـ ” متابعات الخليج 365 ” إن “الوالد شفاه الله، كان شغوفاً جداً بالعمل الكشفي ومحباً له، والذي غرسه فينا جميعاً.”

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وأضاف: والدي خدم الحجاج ما يقارب ١٥ عاماً وهو دائماً ما يحدثنا عن شغفه لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من شتي بقاع العالم، ويرى أن خدمتهم واجبة.

وتابع بالقول إن: ” والدي تشرف بالحصول على وسام الملك عبدالعزيز لخدمة الحجيج، كما حصل على مفوض خدمة المجتمع الكشفية، نظير جهوده في العمل الكشفي”.

واختتم بقوله: وبعد هذا العطاء السابق من والدي، شفاه الله، لخدمة ضيوف الرحمن، تشرف حفيده هذا العام هادي علي هادي الفقيه بالتواجد ضمن فرقة كشافة القنفذة.