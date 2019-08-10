- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم نقل خطبة عرفة مباشرة لمقر ضيوف خادم الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نقل خطبة عرفة مباشرة لمقر ضيوف خادم الحرمين
متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة
نقلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة خطبة يوم عرفة لهذا العام 1440هـ والذي ألقاها الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء, في مسجد نمرة, إلى مصليات مقرات سكن ضيوف الملك سلمان –يحفظه الله- على مشعر عرفات.
كما تمت ترجمة الخطبة إلى أكثر من 30 لغة من لغات العالم من خلال توفير مترجمين وعبر سماعات لاسلكية.
يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يستضيف في حج هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من دول العالم على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –يحفظه الله-.
من جهة أخرى وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتقديم جميع سُبل الراحة لضيوف خادم الحرمين الشريفين وتذليل كافة الصعوبات حتى يتفرّغوا لأداء المناسك بيسر وسهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل خطبة عرفة مباشرة لمقر ضيوف خادم الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.