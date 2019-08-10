نقل خطبة عرفة مباشرة لمقر ضيوف خادم الحرمين

2019-08-10

متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة

نقلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة خطبة يوم عرفة لهذا العام 1440هـ والذي ألقاها الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء, في مسجد نمرة, إلى مصليات مقرات سكن ضيوف الملك سلمان –يحفظه الله- على مشعر عرفات.

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كما تمت ترجمة الخطبة إلى أكثر من 30 لغة من لغات العالم من خلال توفير مترجمين وعبر سماعات لاسلكية.

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يستضيف في حج هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من دول العالم على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –يحفظه الله-.

من جهة أخرى وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتقديم جميع سُبل الراحة لضيوف خادم الحرمين الشريفين وتذليل كافة الصعوبات حتى يتفرّغوا لأداء المناسك بيسر وسهولة.