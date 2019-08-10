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2019-08-10 بث مباشر.. خطبة عرفة في يوم الحج الأكبر متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة توافدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات اليوم لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً ؛ اقتداء بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والاستماع لخطبة عرفة .









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