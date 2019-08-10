الان تتابع انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمحافظة جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية انقطاع التيار الكهربائي بشكل جزئي في محافظة جدة، بسبب الأمطار الغزيرة. وكشف بيان للمركز أن انقطاع التيار شمل أجزاء من محافظة جدة وهي: أم السلم – الحرازات – المحاميد – العليا – الفضل – العدل – الأجاويد – الأمير فواز – الشفا – كتانه. وأكد البيان أنه جار العمل على إعادة التيار لوضعه الطبيعي.

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