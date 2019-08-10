الان تتابع إنقاذ حياة حاج إندونيسي تعرض لنزيف حاد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365
نجحت وزارة الصحة، ممثلة في مستشفى النور التخصصي، في إنقاذ حياة حاج إندونيسي كان يعاني من نزيف حاد من وصلة شريانية سابقة في الفخذ الأيسر تمت تركيبها سابقاً في بلاده.
وعلى الفور؛ أدخل الحاج إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وهو يعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية نقص الوعي، وتم على الفور التعامل معه كحالة عاجلة وإدخاله إلى غرفة العمليات، وتم إصلاح الوصلة الشريانية، وبفضل الله تكللت العملية التي أجراها فريق طبي من قسم جراحة الأوعية الدموية التداخلية بالنجاح التام.
وبدأت الحالة الصحية للحاج الإندونيسي، باندي سوبرادي، تتحسن، وأعرب عن سعادته بنجاح العملية، مقدماً الشكر للحكومة السعودية ولوزارة الصحة، على الجهود التي تبذل والخدمات الكبيرة المقدمة لضيوف الرحمن.
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