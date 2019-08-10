“الصحة”: 316 ألف حاجة وحاجة تلقوا الخدمات الصحية

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365

قالت وزارة الصحة إن مستشفياتها ومراكزها الصحية، في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى اليوم الثامن من شهر ذو الحجة، بلغ 316919 حاجا وحاجة، حيث تم إجراء 29 عمليات قلب مفتوح و685 قسطرة قلبية، فيما أجريت 1938 عملية غسيل كلوي و102 عمليات مناظير، و532 عملية، بينما تم دخول 2475 حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 7 حالات ولادة.