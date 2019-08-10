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الان تتابع “الصحة” تنقذ حاجا تركيا تعرض لأزمة قلبية في جدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:
استقبلت مدينة الملك عبدالله الطبية، حالة قلب ، لحاج تركي قادمة من مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ، عبر الإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الإخلاء الطبي بوزارة الدفاع.
وأدخل الحاج لمركز القلب بالمدينة لاستكمال الفحوصات وإجراء التدخل اللازم وتقديم الرعاية الطبية التي يحتاجها الحاج.
وكانت وزارة الصحة ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة،قد فعلت للعام الخامس على التوالي، الخط الساخن لجلطات القلب والجلطات الدماغية الحادة التي تمكن الأطباء والمختصين في جميع مستشفيات المشاعر المقدسة ومستشفيات العاصمة المقدسة لعلاج القلب والسكتة الدماغية بالمدينة الطبية وتنسيق تحويل الحالات التي تستدعي النقل بأسرع الطرق.
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