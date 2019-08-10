الان تتابع اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الارهابية على خميس مشيط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
اعترضت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ لحظات، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، تجاه مدينة خميس مشيط في جنوب المملكة.
وكانت قوات التحالف قد تمكنت، أمس الجمعة، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه أبها.
وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار، مصيرها الفشل.
كما نجحت قوات التحالف، يوم الأربعاء الماضي، في اعتراض طائرة حوثية بدون طيار، أطلقتها المليشيا الانقلابية من محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء، باتجاه جازان.
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