شكرا لقرائتكم خبر عن أعين الأمن تراقب «نشّالي» عرفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (المشاعر المقدسة)

رصدت عدسة "الخليج 365" منذ الساعات الأولى من فجر اليوم (السبت) التاسع من ذي الحجة، انتشارا كثيفا لرجال التحريات والبحث الجنائي في محيط مشعر عرفات، فيما تتضاعف أعدادهم حول جبل الرحمة الذي تم تغطيته بالكامل.

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وتعمل المنظومة الأمنية في عرفات عبر عدة تقنيات، منها الرسمي، وأخرى عبر التخفي لحفظ أمن الحجاج، ما يتيح مراقبة الوضع من كثب واتخاذ الإجراء اللازم في وقت قياسي تجاه من تسول له نفسه العبث بأمن الحج.

وتعد قضايا النشل هي أبرز الجرائم المرصودة في مشعر عرفات، إضافة إلى فقدان الأغراض الشخصية من محافظ وأجهزة جوال، فيما تم تخصيص قسم خاص تعرض بداخله ما يتم العثور عليه من الضبطيات والمفقودات ليتم التعرف عليها، ثم تسليمها لأصحابها بعد أخذ إيصال منهم بعد التعرف عليها.

فيما رصدت "الخليج 365" الاستدلال على ذوي طفلة يمنية في الخامسة من عمرها عقب افتراقها عن ذويها في محيط جبل الرحمة، فيما يبذل رجال التحريات والبحث الجنائي جهودهم للعثور على ذويها.