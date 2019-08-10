السعودية | الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي عن 6500 حاج

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي عن 6500 حاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام البالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم. وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وقال آل الشيخ إن "ذلك شمل جميع المستضافين في البرنامج من بينهم حجاج فلسطين وأسر شهداء حادثة المسجدين الإرهابية في نيوزيلندا وحجاج السودان، وأسر وذوي ضحايا الجيش الوطني اليمني إضافة إلى ضيوف البرنامج العام القادمين من 79دولة حول العالم".

وأوضح آل الشيخ أن تكفل خادم الحرمين الشريفين بذلك مكرمة غير مستغربة منه، وامتداد لعطائه السخي للمسلمين أجمعين، مشيرًا إلى أن هذا البذل المستمر يؤكد اهتمامه وعنايته بإخوانه المسلمين وحرصه الدائم على تقديم كل ما يحتاجون إليه ويرغبون فيه.

وأكد أن خادم الحرمين الشريفين الذين عرف بمحبته لجميع شعوب العالم الإسلامي دعا هذه النخب المختارة من مختلف دول العالم وتكفل بحجهم على نفقته الخاصة مما يدل على مدى محبته لهم وللمسلمين، كما أنه يتابع كل أمورهم ويأمرنا جميعًا أن نقدم كل ما في الوسع لتقديم كل الخدمات وتيسير الحج لهم من أجل أن يعودوا وقد نقاهم الله من الذنوب والخطايا حاملين في ذاكرتهم أجمل وأفضل اللحظات عن المملكة وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم.