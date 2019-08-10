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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن نجاح أعمال مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة في عامه الثاني.
وبلغ عدد المستفيدين من الترجمة حوالى 2.4 مليون مُصَلٍّ بمختلف لغاتهم؛ إذ تمت ترجمة خطبة عرفة في هذا العام بست لغات بعد أن أضيفت اللغة "الصينية" إلى جانب اللغة "الإنجليزية، والفارسية، والملايو، والأوردو، والفرنسية".
يُذكر أن الترجمة تمت عبر 30 موظفًا مؤهلًا بين مترجمين وفنيين؛ حيث تم بثها مباشرة في مشعر عرفات لحجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم وألسنتهم عبر ترددات الـFM والتطبيقات، باستخدام كل التقنيات الحديثة، وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن.
ويهدف المشروع إلى إيصال خطبة عرفة عن طريق الترجمات المسموعة، والعروض المرئية، والنشر الإلكتروني، والكتيبات، إضافة إلى عدد من الإصدارات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام؛ وذلك إلى المسلمين الموجودين بمسجد نمرة ومشعر عرفة كافة.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 01:50 PM
عبر 30 موظفًا مؤهلًا بين مترجمين وفنيين وتم بثها مباشرة في مشعر عرفاتشاهد.. "شؤون الحرمين": نجحنا في "ترجمة خطبة عرفة" إلى 6 لغات
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن نجاح أعمال مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة في عامه الثاني.
وبلغ عدد المستفيدين من الترجمة حوالى 2.4 مليون مُصَلٍّ بمختلف لغاتهم؛ إذ تمت ترجمة خطبة عرفة في هذا العام بست لغات بعد أن أضيفت اللغة "الصينية" إلى جانب اللغة "الإنجليزية، والفارسية، والملايو، والأوردو، والفرنسية".
يُذكر أن الترجمة تمت عبر 30 موظفًا مؤهلًا بين مترجمين وفنيين؛ حيث تم بثها مباشرة في مشعر عرفات لحجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم وألسنتهم عبر ترددات الـFM والتطبيقات، باستخدام كل التقنيات الحديثة، وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن.
ويهدف المشروع إلى إيصال خطبة عرفة عن طريق الترجمات المسموعة، والعروض المرئية، والنشر الإلكتروني، والكتيبات، إضافة إلى عدد من الإصدارات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام؛ وذلك إلى المسلمين الموجودين بمسجد نمرة ومشعر عرفة كافة.
، شاهد.. "شؤون الحرمين": نجحنا في "ترجمة خطبة عرفة" إلى 6 لغات ،
المصدر : الخليج 365
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