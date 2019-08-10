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تصوير: نايف العيسى: تتنوع مشاعر الفرح التي تمتزج بالدمع، بعد التقاء المفقودين بذويهم؛ وخصوصًا والديْ أطفال الحجيج بعد عودتهم لأحضانهم.
وتعددت مشاهد الفرحة اليوم بمشعر عرفات، بعد مساهمة رجال الأمن ومراكز التائهين في إعادة المفقودين بذويهم وخصوصًا الأطفال، كما أعادت الفِرَق الكشفية الكثير من التائهين لمخيماتهم.
ورصدت "الخليج 365" عودة الطفلة "لين" لأحضان ذويها بعد فقدانها اليوم بمشعر عرفات؛ حيث تَجَسّدت إنسانية رجل أمن -وهو ما يتمتع به رجال الأمن من حس أمني ورجولي- عندما شاهد طفلة تائهة من ذويها والدموع تنهمر من عينها، وعلى الفور قام بالإمساك بها حتى الالتقاء بذويها، في مشهد تساقطت فيه دموع والدتها بعد احتضانها.
وقال والد الطفلة اليمنية "لين" لـ"الخليج 365": في لحظات توارت لين عن الأنظار، وهمت العائلة بالبحث عنها، وبعد تكثيف البحث عنها في العديد من المواقع بمشعر عرفات؛ تم العثور عليها في أمان مع رجل الأمن.. ودعيَا الله أن يُديم على هذه البلاد أمنها في ظل قيادتها الرشيدة، ويحفظ رجال الأمن من كل مكروه.
رصدتها أنامل "الخليج 365".. مشاعر الالتقاء بعد الفقدان بعرفات تُجسّدها عودة "لين"مسلّم الهواملة الخليج 365 2019-08-10
تصوير: نايف العيسى: تتنوع مشاعر الفرح التي تمتزج بالدمع، بعد التقاء المفقودين بذويهم؛ وخصوصًا والديْ أطفال الحجيج بعد عودتهم لأحضانهم.
وتعددت مشاهد الفرحة اليوم بمشعر عرفات، بعد مساهمة رجال الأمن ومراكز التائهين في إعادة المفقودين بذويهم وخصوصًا الأطفال، كما أعادت الفِرَق الكشفية الكثير من التائهين لمخيماتهم.
ورصدت "الخليج 365" عودة الطفلة "لين" لأحضان ذويها بعد فقدانها اليوم بمشعر عرفات؛ حيث تَجَسّدت إنسانية رجل أمن -وهو ما يتمتع به رجال الأمن من حس أمني ورجولي- عندما شاهد طفلة تائهة من ذويها والدموع تنهمر من عينها، وعلى الفور قام بالإمساك بها حتى الالتقاء بذويها، في مشهد تساقطت فيه دموع والدتها بعد احتضانها.
وقال والد الطفلة اليمنية "لين" لـ"الخليج 365": في لحظات توارت لين عن الأنظار، وهمت العائلة بالبحث عنها، وبعد تكثيف البحث عنها في العديد من المواقع بمشعر عرفات؛ تم العثور عليها في أمان مع رجل الأمن.. ودعيَا الله أن يُديم على هذه البلاد أمنها في ظل قيادتها الرشيدة، ويحفظ رجال الأمن من كل مكروه.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
01:50 PM
رجال الأمن ومراكز التائهين أعادوها لأحضان أمها ودموع الفرح تُبكي الحاضرين
تصوير: نايف العيسى: تتنوع مشاعر الفرح التي تمتزج بالدمع، بعد التقاء المفقودين بذويهم؛ وخصوصًا والديْ أطفال الحجيج بعد عودتهم لأحضانهم.
وتعددت مشاهد الفرحة اليوم بمشعر عرفات، بعد مساهمة رجال الأمن ومراكز التائهين في إعادة المفقودين بذويهم وخصوصًا الأطفال، كما أعادت الفِرَق الكشفية الكثير من التائهين لمخيماتهم.
ورصدت "الخليج 365" عودة الطفلة "لين" لأحضان ذويها بعد فقدانها اليوم بمشعر عرفات؛ حيث تَجَسّدت إنسانية رجل أمن -وهو ما يتمتع به رجال الأمن من حس أمني ورجولي- عندما شاهد طفلة تائهة من ذويها والدموع تنهمر من عينها، وعلى الفور قام بالإمساك بها حتى الالتقاء بذويها، في مشهد تساقطت فيه دموع والدتها بعد احتضانها.
وقال والد الطفلة اليمنية "لين" لـ"الخليج 365": في لحظات توارت لين عن الأنظار، وهمت العائلة بالبحث عنها، وبعد تكثيف البحث عنها في العديد من المواقع بمشعر عرفات؛ تم العثور عليها في أمان مع رجل الأمن.. ودعيَا الله أن يُديم على هذه البلاد أمنها في ظل قيادتها الرشيدة، ويحفظ رجال الأمن من كل مكروه.
، رصدتها أنامل "الخليج 365".. مشاعر الالتقاء بعد الفقدان بعرفات تُجسّدها عودة "لين" ،
المصدر : الخليج 365
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