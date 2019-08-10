، شاهد.. الماء المبرد والرذاذ يلطّفان أجواء عرفات على جموع الحجاج ،

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برغم ارتفاع حرارة الطقس في مشعر عرفات؛ إلا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، سخّرت كل الخدمات والإمكانيات التي تهدف إلى تأمين سبل الراحة للحجاج في مختلف المواقع.
ويشهد مشعر عرفات إحدى هذه الخدمات التي تختلف وتتنوع، ومن أبرز تلك الخدمات التي عملت الحكومة جاهدة على إيجادها في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في المشاعر، توفير المياه المبردة للحجاج؛ حيث تتوزع عدد من البرادات التي يقصدها الحجاج للارتواء بالمياه الباردة.
كما قامت حكومة المملكة أيضًا، بزيادة عدد رشاشات الرذاذ التي تعمل على تخفيف حدة حرارة الجو، ورشّ الماء في الأجواء؛ بهدف تلطيفها على الحجاج بمختلف الأماكن؛ ومنها مشعر عرفات الذي يشهد اليوم توافد أكثر من مليونٍ وثمانمائة حاج لأداء ركن الحج الأعظم.
شاهد.. الماء المبرد والرذاذ يلطّفان أجواء عرفات على جموع الحجاجغزوان الحسن الخليج 365 2019-08-10
برغم ارتفاع حرارة الطقس في مشعر عرفات؛ إلا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، سخّرت كل الخدمات والإمكانيات التي تهدف إلى تأمين سبل الراحة للحجاج في مختلف المواقع.
ويشهد مشعر عرفات إحدى هذه الخدمات التي تختلف وتتنوع، ومن أبرز تلك الخدمات التي عملت الحكومة جاهدة على إيجادها في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في المشاعر، توفير المياه المبردة للحجاج؛ حيث تتوزع عدد من البرادات التي يقصدها الحجاج للارتواء بالمياه الباردة.
كما قامت حكومة المملكة أيضًا، بزيادة عدد رشاشات الرذاذ التي تعمل على تخفيف حدة حرارة الجو، ورشّ الماء في الأجواء؛ بهدف تلطيفها على الحجاج بمختلف الأماكن؛ ومنها مشعر عرفات الذي يشهد اليوم توافد أكثر من مليونٍ وثمانمائة حاج لأداء ركن الحج الأعظم.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
01:40 PM
إمكانيات سخّرتها حكومة خادم الحرمين بهدف تأمين راحتهم
برغم ارتفاع حرارة الطقس في مشعر عرفات؛ إلا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، سخّرت كل الخدمات والإمكانيات التي تهدف إلى تأمين سبل الراحة للحجاج في مختلف المواقع.
ويشهد مشعر عرفات إحدى هذه الخدمات التي تختلف وتتنوع، ومن أبرز تلك الخدمات التي عملت الحكومة جاهدة على إيجادها في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في المشاعر، توفير المياه المبردة للحجاج؛ حيث تتوزع عدد من البرادات التي يقصدها الحجاج للارتواء بالمياه الباردة.
كما قامت حكومة المملكة أيضًا، بزيادة عدد رشاشات الرذاذ التي تعمل على تخفيف حدة حرارة الجو، ورشّ الماء في الأجواء؛ بهدف تلطيفها على الحجاج بمختلف الأماكن؛ ومنها مشعر عرفات الذي يشهد اليوم توافد أكثر من مليونٍ وثمانمائة حاج لأداء ركن الحج الأعظم.
، شاهد.. الماء المبرد والرذاذ يلطّفان أجواء عرفات على جموع الحجاج ،
المصدر : الخليج 365
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