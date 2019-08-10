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ما إن وصل الحجيج إلى عرفات وتحديدًا بالقرب من ساحات جبل الرحمة، حتى خرجوا من محيطهم ورفعوا أكفهم يتضرعون إلى الله ويبتهلون بالدعاء ويبوحون بما تحتضنه قلوبهم من الأماني والرغبات.
ورصدت عدسة "الخليج 365" اليوم سكنات الحجيج واستغراقهم في الدعاء، وقد اختار أكثرهم الانزواء بعيدًا عن الزحام والتفرغ للدعاء، منهم من غادر مخيمه وارتمى في ظلال المركبات والصخور والأشجار، في مشاهد إيمانية فياضة تدعوكم "الخليج 365" لتصفحها أسفل الخبر.
مشاهد فياضة ترصدها "الخليج 365".. خاشعون يتضرعون إلى الله في خير الأياممحمد المواسي الخليج 365 2019-08-10
ما إن وصل الحجيج إلى عرفات وتحديدًا بالقرب من ساحات جبل الرحمة، حتى خرجوا من محيطهم ورفعوا أكفهم يتضرعون إلى الله ويبتهلون بالدعاء ويبوحون بما تحتضنه قلوبهم من الأماني والرغبات.
ورصدت عدسة "الخليج 365" اليوم سكنات الحجيج واستغراقهم في الدعاء، وقد اختار أكثرهم الانزواء بعيدًا عن الزحام والتفرغ للدعاء، منهم من غادر مخيمه وارتمى في ظلال المركبات والصخور والأشجار، في مشاهد إيمانية فياضة تدعوكم "الخليج 365" لتصفحها أسفل الخبر.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
01:39 PM
منهم من غادر مخيمه وارتمى في ظلال المركبات والصخور والأشجار
ما إن وصل الحجيج إلى عرفات وتحديدًا بالقرب من ساحات جبل الرحمة، حتى خرجوا من محيطهم ورفعوا أكفهم يتضرعون إلى الله ويبتهلون بالدعاء ويبوحون بما تحتضنه قلوبهم من الأماني والرغبات.
ورصدت عدسة "الخليج 365" اليوم سكنات الحجيج واستغراقهم في الدعاء، وقد اختار أكثرهم الانزواء بعيدًا عن الزحام والتفرغ للدعاء، منهم من غادر مخيمه وارتمى في ظلال المركبات والصخور والأشجار، في مشاهد إيمانية فياضة تدعوكم "الخليج 365" لتصفحها أسفل الخبر.
، مشاهد فياضة ترصدها "الخليج 365".. خاشعون يتضرعون إلى الله في خير الأيام ،
المصدر : الخليج 365
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