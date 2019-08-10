استعلام اقامة وافد برقم الاقامة عبر منصة أبشر الجوازات absher.sa

استعلام اقامة وافد هو ما يهم الكثير من العاملين وأصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية، من أجل معرفة مدة صلاحية الاقامة الخاصة بهم سواء أكان العامل يعمل، ومدة استمراه في المملكة العربية السعودية، قبل أن يقوم بطلب تجديد الاقامة الخاصة به، كما أن الاستعلام عن اقامة وافد تمكن أصحاب الأعمال من معرفة موعد تجديد الاقامة الخاصة بالعاملين معهم من أجل الانتهاء بشكل سريع من تجديد الاقامة لهم، حال رغبتهم في الاستمرار معهم في العمل.

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أعلنت عن اتاحة خدمة الاستعلام عن اقامة وافد برقم الاقامة الخاصة بكل وافد من خلال بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، فبدلاً من أن كان يذهب العامل أو صاحب العمل إلى مكتب العمل أو مكاتب وزارة الداخلية من أجل معرفة صلاحية الاقامة، أصبح ذلك الإجراء يتم الكترونياً، دون إضاعة وقت أو جهد.

استعلام عن اقامة وافد برقم الاقامة

ومن أجل الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد برقم الاقامة فكل ما عليكم هو التوجه إلى موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ومن ثم القيام بتسجيل الدخول إلى البوابة عبر الرابط www.absher.sa، واختيار نظام أبشر الجوازات، ومن ثم يتمكن العامل من معرفة موعد انتهاء الاقامة ودفع رسوم تجديد الاقامة قبل أن تنتهي، وذلك من خلال رقم الاقامة الخاصة بكل فرد، ورقم الجواز الخاص به.