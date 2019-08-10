“KSA مباشر” خطبة عرفات 1440 – 2019 لايف “Arafa live now” مباشر من مسجد...

ألقي اليوم الشيخ “محمد بن حسن آل الشيخ” خطبة عرفة 1440 – 2019 بث مباشر، والتي كُلف بها الشيخ، وتم صلاة صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، حيث يتم إذاعة الخطبة مباشرة من خلال عدة قنوات تتبع المملكة العربية السعودية، منها إذاعة خطبة وقفة عرفات 1440 بالقناة السعودية الأولى، وقناة السعودية الإخبارية، من مسجد نمرة ذلك المسجد الذي ألقى منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع.

خطبة عرفات 1440 – 2019

من اكثر مناسك الحج أهمية هو الوقوف بعرفات، حيث يسمى الوقوف بجبل عرفات الحج الأكبر، والذي يردد حينها الحجاج التلبية بصيغتها المعروفة “لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك.. إن الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك”، ويتم مشاهدة خطبة عرفات 1440 عبر البث المباشر للقنوات على “اليوتيوب”، ونقدم لكم القناة التي تذيع خطبة الوقوف بعرفة لهذا العام، ويجب على كل مسلم في شتى بقاع الأرض ترديد هذا الدعاء، ولغير الحاج صيام ذلك اليوم، حيث أن فضل يوم عرفة عظيم فيجب ألا يتركه مسلم دون الاستفادة بالتقرب إلى الله ب

شاهد خطبة عرفات 1440

القنوات الناقلة وقفة عرفات 2019-1440

نقدم لكم تردد القنوات الناقلة وقفة عرفات بث مباشر اليوم:

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ القناة السعودية الأولى النايل سات 12149 أفقي 27500 H 3/4 القناة السعودية الإخبارية النايل سات 12149 أفقي قناة القران الكريم النايل سات 12149 أفقي 27500 3/4 السعودية قرآن عرب سات 12015 رأسي 27500 3/4 القناة السعودية الأولى عربسات 12015 V 27500

ونتابع معكم بث خطبة عرفات 1440 – 2019 لايف من مسجد نمرة الذي ألقى فيه رسولنا الكريم خطبة الوداع.