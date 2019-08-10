“متابعة” تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية استعلام عبر منصة خدمات التأشيرات...

يبحث كل مغترب أو مقيم بداخل المملكة العربية السعودية عن طريقة طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية من اجل استقدام التابعين لهم إلى الأراضي الحجازية من كافة الجنسيات العربية والأجنبية وذلك من اجل قضاء اجازة دينية لأداء مناسك الحج والعمرة وغيرها من الأغراض الأخري، حيث سوف نتابع معكم طريقة الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب عن طريق الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية عن طريق منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية وزارة الخارجية، وذلك من اجل استقدام كافة أفراد العائلة من الدرجة الأولي سواء كانوا من الوالدين من الأب والأم المقيم أو زوجة المغترب أو جميع أبناؤه.

هناك شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية وذلك من اجل تقديم طلب لحصول علي تأشيرة الزيارة عن طريق منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية علي شبكة الأنترنت، حيث يمكن تقديم كافة المستندات الموثقة بشكل إلكتروني، لإرسالها إلى جهة المعنية التابعة لوزارة الخارجية، من ثم دفع الرسوم المقررة للحصول علي تأشيرة الزيارة في اسرع وقت ممكن، ولكن يلزم أن تكون أقامة الوافد سارية المفعول.

طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية

يمكن متابعة طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية، عن طريق الدخول علي منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية، التابعة لموقع الوزارة علي شبكة الأنترنت، حيث الدخول على موقع وزارة الخارجية السعودية بكل سهولة من اجل تعبئة البيانات التابعة للمقيم لإدخال كتابة رقم الإقامة، وتدوين رقم تأشيرة الدخول، ومن ثم الضغط على أيقونة التالي، ثم استكمال باقي المطلوب، حيث يمكن طباعة طلب زيارة عائلية من اجل مصادقته من أي فرع تابع للغرفة التجارية التابعة إلي وزارة الخارجية.

حيث يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد من داخل المملكة العربية السعودية علي رقم”920033334 ” وذلك من أجل معرفة حالة الطلب الخاص بالتأشيرة، كما يمكن وأيضا يمكن استقبال جميع الاستفسارات وكذلك البلاغات والشكاوى، كما يمكنكم الاتصال بخدمة العملاء التابع إلي وزارة الخارجية السعودية من خارج الأراضي الحجازية علي الرقم 00966920033334.