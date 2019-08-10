«الصحة» تشدّد على استخدام أدوات الحلاقة الخاصة للحماية من الأمراض

حذّرت وزارة الصحة، ضيوف الرحمن، من استخدام أمواس الحلاقة، التي تُستخدم أكثر من مرة أو تلك التي استخدمها غيرهم؛ للحد من انتقال بعض الأمراض المعدية، التي تنتقل عن طريق الدم، وأخطرها فيروسات التهاب الكبد من نوع «ب، ج».
ودعت «الصحة»، حجاج بيت الله الحرام، إلى استعمال أدواتهم الشخصية مثل الموس أو الشفرة لمرة واحدة، ثم يُرمى في مكان مخصص، أو اختيار الحلاق المصرح له فقط، وتذكيره بغسل يديه جيدًا بالماء والصابون قبل الحلاقة أو التقصير، واستخدام الأمواس ذات المقبض فقط، التي تُستعمل لمرة واحدة، إضافة إلى تجنب المشاركة في استخدام أي أنواع أخرى، بما في ذلك مقابض الأمواس التي يُجرى تغيير شفرتها بعد كل زبون، وتجنب مشاركة الآخرين نهائيًا في الأدوات الأخرى؛ كأدوات إزالة بقايا الشعر أو قطع الإسفنج، أو استخدام ما يُسمى بالشبّة.
وأشارت «الصحة»، إلى أن استخدام أدوات الحلاقة الخاصة بالحاج أو المعتمر، هي الطريقة المثلى للحماية من الأمراض المعدية.
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