«صحة جازان» تمكّن 14 متعافيًا من الإدمان من أداء فريضة الحج

نظَّمت مديرية الشؤون الصحية بجازان، بالتعاون مع «منزل منتصف الطريق» بالمنطقة، حملة للحج تضم 14 متعافيًا من الإدمان.

وانطلقت الحملة، أمس الأول الخميس، السابع من ذي الحجة لعام 1440هـ، تضم المتعافين من الإدمان، الذين خضعوا للبرنامج العلاجي والتأهيلي بمستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان، و«منزل منتصف الطريق» بالمنطقة.

وتعتبر هذه الحملة من البرامج التأهيلية، التي يقدمها «منزل منتصف الطريق» لنزلائه، ضمن باقة برامجه التي تهتم بالجوانب النفسية والاجتماعية والدينية للنزيل، ويقدمها طاقم ذو خبرة كبيرة في مجال معالجة الإدمان.

و«منزل منتصف الطريق» بجازان، الذي افتتح مؤخرًا بشراكة بين الشؤون الصحية ومؤسسة أوقاف العرادي الخيرية، يعد أول مركز من نوعه على مستوى المنطقة الجنوبية، يعنى برعاية وتأهيل المتعافين من الإدمان، بعد خضوعهم للعديد من البرامج العلاجية في مستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان، التي تسهم في عودة النزيل فردًا صالحًا في المجتمع، وتحصّنه من الانتكاسة والعودة للتعاطي.