أمانة الشمالية تنهي استعداداتها لعيد الأضحى 1440 هـ

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، واشتملت على العديد من النشاطات التي تُواكب مظاهر العيد، وأبرزها تهيئة المسالخ ونظافتها والإشراف على عملية تنظيم استلام الأضاحي وتسليمها .

وكثّفت الأمانة الطاقة الاستيعابية من عمالة الجزارة وعمال النظافة، وكذلك تمَّ تدعيم القوى العاملة من أطباء بيطريين كي يقوموا بالكشف الطبي على ذبائح الأضاحي بعد عملية الذبح؛ للتأكد من خلوِّها من الأمراض التي تصيب بعض المواشي، والتي يغفل عنها عامة المجتمع.

وشددت أمانة المنطقة الرقابة الصحية على المستثمرين لدى الأمانة وفق العقود المبرمة بين الطرفين ودورها في المحافظة والعناية والاهتمام بنظافة المسالخ وكلّ ما من شأنه صحة وسلامة عمال الجزارة من أي عارض صحي، وذلك من خلال اجتيازهم للشهادات الصحية سارية المفعول، لكي يؤدوا دورهم بكل فاعلية ونشاط.

وتنوّه أمانة المنطقة أنه يجب أخذ الحيطة والتأكد من الاشتراطات الواجب توفرها عند شراء المواشي المراد ذبحها من الأضاحي، حيث لابد أن تكون خالية من أي أمراض.

وعلى ذات الصعيد قامت أمانة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل بوكالة الخدمات التابعة للأمانة ضمن مشاركتها للمواطنين بهجة مظاهر العيد بتجميل الحدائق والميادين من خلال إعادة زراعة العديد من أنواع الزهور الموسمية وتنسيق الأشجار بالشوارع والطرقات، وإعادة صيانة ألعاب الأطفال بالمسطحات الخضراء بمدينة عرعر، وكذلك تكثيف فرق النظافة، كما قامت وكالة التعمير والمشاريع التابعة للأمانة بتركيب أحبال الزينة بالشوارع.