«الإحصاء»: مليونان و400 ألف حاج من داخل المملكة وخارجها قَدِموا إلى مكة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ9 من صباح اليوم، بلغ 2.487.160 حاجًا .

وأوضحت الهيئة، أن عدد حجاج الخارج بلغ 1.855.027 حاجًا، فيما بلغ حجاج الداخل 632.133 حاجًا، وسيتم الإعلان النهائي لعدد الحجاج بكل التفاصيل الساعة الـ9:00 من مساء اليوم .