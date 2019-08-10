أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ9 من صباح اليوم، بلغ 2.487.160 حاجًا .
وأوضحت الهيئة، أن عدد حجاج الخارج بلغ 1.855.027 حاجًا، فيما بلغ حجاج الداخل 632.133 حاجًا، وسيتم الإعلان النهائي لعدد الحجاج بكل التفاصيل الساعة الـ9:00 من مساء اليوم .
كانت هذه تفاصيل خبر «الإحصاء»: مليونان و400 ألف حاج من داخل المملكة وخارجها قَدِموا إلى مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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