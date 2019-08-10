هيئة الأمر بالمعروف توفِّر مصليات متنقلة بأحياء مكة التي يسكنها الحجاج

وفَّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عددًا من المصليات المتنقلة والمجهَّزة بأماكن للوضوء ومكبرات الصوت والمفارش والسجاد، والتي تتَّسع لأعداد كبيرة من المصلين في الأحياء التي يسكنها الحجاج.

وأكَّد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، حرص الرئاسة العامة على إقامة شعيرة الصلاة وتفعيل المصليات المتنقلة في أحياء مكة المكرمة والتي تشهد كثافة كبيرة هذه الأيام من حجاج بيت الله، موفرة كل الوسائل التي يحتاجها المصلي عند إقامة الصلاة.

وأشاد العمري بالمتابعة المستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للوصول للمستوى الذي تتطلع إليه قيادتنا الحكيمة في خدمة ضيوف الرحمن.