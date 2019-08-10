بالفيديو.. «رذاذ الماء» يخفّض الحرارة في عرفات 7 درجات

تُضخ نقاط رذاذ الماء الموزعة في أرجاء مشعر عرفات وتتطاير تلطيفًا للأجواء، وتخفيفًا للحرارة على جموع الحجاج. وتسهم هذه الطريقة في تخفيض درجة الحرارة من 5 إلى 7 درجات، وإخماد الأتربة المتطايرة، إذ تشهد المشاعر- حسب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة- ارتفاعًا في درجات الحرارة يصل إلى أكثر من 40 درجة.

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