الشمالية تتزين لعيد الأضحى المبارك

ضمن استعدادات أمانة منطقة الحدود الشمالية لعيد الأضحى المبارك، قامت وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة بعمل صيانة لأعمدة الإنارة وتركيب حبال الزينة على الأعمدة بالطرق الدولية والمحاور الرئيسية للمدينة بأكثر من 700 عامود.

كما قامت الأمانة باستبدال إنارة شارع مصلى العيد الرئيسي بأكثر من 300 كشاف (نوع لد) موفّر للطاقة، وكذلك صيانة الأعمدة بالحدائق والمنتزهات وصيانة وحدات الطاقة الشمسية والمجسّمات الجمالية بالميادين والمحاور الرئيسية، حيث بلغ إجمالي الأعمدة المعاد صيانتها لنحو 2000 عامود إنارة متنوع.

وانتهت الأمانة كذلك من سفلتة أكثر من 30 ألف متر مربع لساحات المساجد وتهيئتها لمرتاديها، ومعالجة الأرصفة والبلدورات ودهانها بأكثر من 2000 متر وإنارة الملاعب .

ومعالجة أكثر من 25 ألف متر لحفر الأسفلت، وتهيئة المناطق العامة والمحيطة بمصليات العيد والحدائق .