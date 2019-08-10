حج / أُسر شهداء الواجب يؤدون الحج في ضيافة وزارة الدفاع



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

تستظيف وزارةُ الدفاع ممثلةً بالإدارة العامة لشؤون المتقاعدين -إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم – اكثر من 800 حاج من أُسر ذوي شهداء الواجب في عمليات حرب تحرير الكويت ودرع الجنوب وعاصفة الحزم وأعادة الأمل والمصابين بعجز كلي ومرافقيهم لأداء فريضة الحج .

وأوضح مدير إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم العقيد البحري عبدالله بن عبدالرحمن الناصر أن الوزارةُ سخَّرت لذوي الشهداء والمصابين كافةَ التسهيلات والإمكانيات من أجل راحتهم وذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير

وأضاف العقيد الناصر أنّ الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين قد اعتمدت عدداً من الإجراءات التي من شانها تأدية الحجاج لمناسكهم بكل يسر وسهوله، كتأمين حملة حج مجهزه بكل الإمكانات اللازمة لينعم الحجاج بالراحة والطمأنينة كذلك تم توفير وجبات غذائية على مدار الساعه وأيضاً هناك باصات حديثه ومكيفة لنقل الحجاج إلى المشاعر .

وأضاف أن هذه البادرة الكريمة تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لأسر شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداءً للدين والمليك والوطن .

// انتهى //

12:46ت م

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عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واستستظيف وزارةُ الدفاع ممثلةً بالإدارة العامة لشؤون المتقاعدين -إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم – اكثر من 800 حاج من أُسر ذوي شهداء الواجب في عمليات حرب تحرير الكويت ودرع الجنوب وعاصفة الحزم وأعادة الأمل والمصابين بعجز كلي ومرافقيهم لأداء فريضة الحج .وأوضح مدير إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم العقيد البحري عبدالله بن عبدالرحمن الناصر أن الوزارةُ سخَّرت لذوي الشهداء والمصابين كافةَ التسهيلات والإمكانيات من أجل راحتهم وذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وبمتابعة واهتمام من معالي رئيس الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.وأضاف العقيد الناصر أنّ الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين قد اعتمدت عدداً من الإجراءات التي من شانها تأدية الحجاج لمناسكهم بكل يسر وسهوله، كتأمين حملة حج مجهزه بكل الإمكانات اللازمة لينعم الحجاج بالراحة والطمأنينة كذلك تم توفير وجبات غذائية على مدار الساعه وأيضاً هناك باصات حديثه ومكيفة لنقل الحجاج إلى المشاعر .وأضاف أن هذه البادرة الكريمة تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لأسر شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداءً للدين والمليك والوطن .// انتهى //12:46ت م0069

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