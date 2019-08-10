حج / أمانة العاصمة المقدسة تركب مصائد الذباب الفرمونية في دورات مياه مشعري عرفات ومزدلفة



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

قامت أمانة العاصمة المقدسة بتركيب وتوزيع مصائد الذباب الفرمونية والأشرطة اللاصقة والطعوم الجاذبة لها في دورات مياه في مشعري عرفات ومزدلفة استعداداً لوقوف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات في التاسع من ذو الحجة.

وتجوب فرق متخصصة لمكافحة آفات الصحة العامة جميع أرجاء المشاعر المقدسة قبل وصول جموع الحجيج، لضمان صحة الحجيج وسلامتهم.

// انتهى //

12:34ت م

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