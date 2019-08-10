السعودية اليوم / بلدية الرفيعة تكمل استعداداتها لعيد الأضحى المبارك



الدمام 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

أكملت بلدية الرفيعة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والتجهيزات لتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين.

وأوضح رئيس بلدية الرفيعة بالإنابة سعود بن فيصل الدويش أن البلدية قامت بتهيئة المسلخ ونقطة الذبح، كما عملت على رفع مستوى الكفاءة والطاقة التشغيلية وتوفير العدد الكافي من القوى البشرية المدربة والآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل النفايات وزيادة عدد السيارات الضاغطة.

وأضاف أن البلدية قامت أيضا بتهيئة وتجهيز جميع الحدائق وزراعتها بالأشجار والورود المستدامة وتنظيف الشوارع والمداخل آلياً ويدويا لتحسين المشهد الحضري، كما تم عمل حملات لإزالة التشوهات البصرية من الشوارع والمناطق السكنية، مؤكداً متابعة البلدية المستمرة وتشديد الرقابة على جميع المنشآت الغذائية وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس والملاحم ومحال الحلويات.

وأشار إلى أن البلدية قامت بصيانة أعمدة الإنارة وتزيينها بالعقود الجمالية ضمن الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى وجود فرقتين للإصحاح البيئي لرش المبيد ومكافحة الآفات العامة، في إطار حرص البلدية الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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12:22ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.