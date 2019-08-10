شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 4000 كشاف في المشاعر يقدمون صوراً إنسانية تلفت الأنظار والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:42 صباحًا, 10 أغسطس 2019 م
يتسابق أكثر من 4000 كشاف في ريعان الشباب من أبناء هذه البلاد المباركة على تسطير أروع وأجمل وأسمى الأمثلة وهم يتسابقون للفوز بخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة، لافتين الأنظار منذ مباشرتهم للعمل الميداني بمشعر منى من مساء يوم السابع من هذا الشهر، وصولاً إلى مغيب شمس يوم عرفة حيث تراهم يتسابقون لمساعدة الكبير والمحتاج، والاعتناء بالصغير، وإرشاد التائه، وإسعاف المريض، ويلطفون الأجواء برذاذ الماء للتخفيف على حجاج بيت الله الحرام من وطأة الشمس.
ويقدمون بتلك الصور الإنسانية أنموذجاً رائعاً للشباب السعودي الذي يفتخر أن اصطفاهم الله بشرف خدمة الحرمين الشريفين ليقدموا للعالم وعبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل أجمل الصور الإنسانية، وليؤكدوا أن معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية منذ حوالي 6 عقود مدرسة في التربية، نموذج في الخدمة المجتمعية الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | 4000 كشاف في المشاعر يقدمون صوراً إنسانية تلفت الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.