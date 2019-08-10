السعودية | وزير النقل يقف على استعدادات النقل الترددي ويشهد أولى رحلات قطار المشاعر إلى عرفات

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وقف وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أمس، على آخر استعدادات وخطط النقابة العامة للسيارات، للاطلاع على عمليات نقل الحجاج المتعلقة برحلة حج 1440هـ، رافقه فيها معالي نائب وزير النقل المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، وكل من رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن الحربي، ووكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ووكيل وزارة النقل للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة ياسر المسفر، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي.

وتفقد معاليه خلال جولته مركز إدارة أعمال النقل الترددي للحجاج بالمشاعر المقدسة، الذي يخدم كل من حجاج : تركيا، ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، وإيران، وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا غير العرب، واطلع معاليه على مركز أداة أعمال النقل الترددي، المعنية بحافلات النقل الترددي في المشاعر المقدسة، كما قام بأخذ جولة داخل المركز حيث تم تقديم عرض تعريفي موجز بالمركز وأقسامه.

واختتم معالي الدكتور العامودي جولته خارج المركز للاطلاع على المسارات الترددية، ومن المقرر أن يتم تشغيلها من يوم أمس حتى اليوم الأربعاء.

وتأتي جولة معاليه للوقوف على آخر الاستعدادات، والتأكد من جاهزية الحافلات لانطلاق مرحلة النقل الترددي في المشاعر المقدسة.

يذكر أن إدارة أعمال النقل الترددي أنشأت منظومة مغلقة مكونة من ثلاث مسارات معزولة بحواجز خرسانية وشبوك للمشاة وأخرى للحافلات، مما يسهم في انسيابية نقل الحجاج ما بين عرفات ومنى ومزدلفة، في أوقات زمنية قياسية تتقلص إلى حوالي 21 دقيقة.