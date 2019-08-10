جموع الحجيج تستقر على صعيد عرفات

استقرت جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر، بعد توجههم إليه، صباح السبت 9 ذي الحجة؛ ليؤدوا ركن الحج الأعظم، ويشهدوا الوقفة الكبرى في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، ملبين متضرعين، داعين الله عز وجل أن يمّن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.





وشهدت الحركة المرورية لانتقال ضيوف الرحمن من منى إلى عرفات انسيابية ومرونة، كما تميزت عملية التصعيد من منى إلى عرفات باليسر بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال المرور، يساندهم أفراد الأمن لتنظيم حركة السير وإرشاد ضيوف الرحمن ومساعدتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وبذل الغالي والنفيس لخدمتهم والسهر على راحتهم وتيسير تنقلاتهم تنفيذًا لتوجيهات قيادة المملكة ببذل أقصى الجهود لتأمين مزيد من الراحة والأمن والطمأنينة ليؤدوا مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.





ووقف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، والأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، على عملية تصعيد الحجاج إلى عرفات، وواصلا تعليماتهما للجهات المعنية ببذل أفضل الجهود لتوفير ما يحقق لضيوف بيت الله الحرام أداء مناسكهم في مزيد من اليسر والأمن والأمان.





ويؤدي حجاج بيت الله الحرام، السبت، صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، وذلك بعد أن يستمعوا إلى خطبة عرفة ويدعوا بما تيسر لهم تأسيا بالسنة النبوية.





ومن أهم المعالم في مشعر عرفات مسجد نَمرة وبه يصلي عشرات الآلاف من ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، ومن السنة أن ينزل الحاج بنمرة، إن تيسر له ذلك.

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وانطلقت، مساء الجمعة، أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات متابعة أمنية مباشرة، يقوم بها أفراد من مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة، لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج.





وأعلنت الجهات المعنية بشؤون الحج تقديمها أفضل خدماتها لضيوف الرحمن في مشعر عرفات، الذي تتوفر فيه الطرق والمظلات وطرق المشاة وجميع الخدمات الأساسية من مستشفيات ومراكز صحية وأخرى إسعافية ومياه وكهرباء واتصالات ودورات للمياه.





وبعد غروب شمس 9 من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج صوب مشعر مزدلفة بسكينة وطمأنينة، ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، ويبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة هذا اليوم العظيم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة".





ويظل ضيوف الرحمن بمزدلفة حتى فجر 10 ذي الحجة، لأن المبيت بمزدلفة واجب، حيث بات رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها الفجر.





ويعود الحجاج إلى منى صبيحة 10 ذي الحجة لرمي جمرة العقبة (أقرب الجمرات إلى مكة) والنحر (للحاج المتمتع والمقرن فقط)، ثم الحلق والتقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.



