2.5 مليون حاج يؤدون الشعائر المقدسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة لأداء الشعائر المقدسة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ9 من صباح السبت بلغ مليونين و487 ألفاً و160 حاجاً.

وذكرت الهيئة أن عدد حجاج الخارج بلغ مليونا و855 ألفا و27 حاجا، فيما بلغ حجاج الداخل 632 ألفاً و133 حاجاً، وسيتم الإعلان النهائي عن عدد الحجاج بجميع التفاصيل الساعة الـ9 من مساء السبت بتوقيت السعودية.