القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة لأداء الشعائر المقدسة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ9 من صباح السبت بلغ مليونين و487 ألفاً و160 حاجاً.
وذكرت الهيئة أن عدد حجاج الخارج بلغ مليونا و855 ألفا و27 حاجا، فيما بلغ حجاج الداخل 632 ألفاً و133 حاجاً، وسيتم الإعلان النهائي عن عدد الحجاج بجميع التفاصيل الساعة الـ9 من مساء السبت بتوقيت السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر 2.5 مليون حاج يؤدون الشعائر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.