رئيس شؤون الأوقاف الإماراتية: المشهد على صعيد عرفة درس إنساني بليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات رئيس بعثة الحج الرسمية، إن حجاج الإمارات يقفون اليوم على صعيد عرفات يؤدون ركن الحج الأعظم، متضرعين لربهم ملحين في الدعاء والرجاء أن يتقبل منهم بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى بكل يسر ومرونة وراحة.

وأضاف الكعبي: "إننا في دولة الإمارات نحتفي هذ العام بعام التسامح، وحضور هذه الجموع الغفيرة أكثر من مليوني إنسان واجتماعهم مع بعض في صعيد عرفة الطاهر درس إنساني بليغ، ومثال واضح على التسامح والتعايش والتعاون النموذجي بين البشرية، والتآخي الإنساني، فرغم تعدد الثقافات والتنوع القائم بين هذه الوفود من شتى البقاع والأعراق فإنهم يتعايشون مع بعضهم هنا بكل احترام ورقي ومحبة ومودة محققين قيمة التعارف في أوضح تجلياتها".

ووجه الكعبي جميع حجاج بيت الله العتيق وحجاج دولة الإمارات خاصة لاستغلال هذه الفرصة التي مَنّ الله بها عليهم، والتضرع إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال بأن يحفظ الله أوطاننا، ويوفق الحكام لما فيه الخير والنفع للمسلمين جميعًا، وأن يوفق المسلمين لاستشعار معاني الرحمة والتآلف الإنساني.

وأشار إلى أنَّ ما ينعم به حجاج دولة الإمارات لم يكن ليتحقق لولا جهود الحكومة السعودية التي لم تدخر جهداً من أجل راحة الحجاج وأداء مناسكهم على أحسن وجه، قائلاً: "لا بد أن ننوه بهذه المجهودات وهذا الناجح اللافت الذي يتفوق سنة بعد سنة، فجزى جميع أجهزة حكومة خادم الحرمين الشريفين على تعاونها وما تقدمه للحجاج عامة ولحجاج دولة الإمارات خاصة".

ووجه الكعبي الشكر والتقدير والدعاء إلى قيادة دولة الإمارات، لرعايتها للحجاج ومتابعتها الحثيثة لشؤونهم من أجل أداء مناسكهم وعودتهم إلى وطنهم سالمين مأجورين.