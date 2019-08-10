اخبار السعوديه

فيديو مؤثر.. دموع المطوف الصغير بعد اتصال من أمه يوم عرفة

0 نشر
editor20 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم فيديو مؤثر.. دموع المطوف الصغير بعد اتصال من أمه يوم عرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-10

فيديو مؤثر.. دموع المطوف الصغير بعد اتصال من أمه يوم عرفة

متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة

في خدمة الحجيج، ينفر كل أبناء المملكة، كبيراً وصغيراً، هدفهم واحد ونهجهم واحد وقدوتهم واحدة.

Advertisements

مطوف عمره 12 عاماً ضرب أروع الأمثلة في الإحساس بالمسؤولية حيث باشر مهامه في جبل عرفات، وكان أول ما قام به الاتصال بأمه وطمأنتها.

وعبرت والدة محمد عن مشاعر الفخر بولدها، فيما لم يتمالك المطوف الصغير نفسه وغلبته الدموع.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مؤثر.. دموع المطوف الصغير بعد اتصال من أمه يوم عرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا