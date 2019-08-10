شكرا لقرائتكم فيديو مؤثر.. دموع المطوف الصغير بعد اتصال من أمه يوم عرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو مؤثر.. دموع المطوف الصغير بعد اتصال من أمه يوم عرفة
متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة
في خدمة الحجيج، ينفر كل أبناء المملكة، كبيراً وصغيراً، هدفهم واحد ونهجهم واحد وقدوتهم واحدة.
مطوف عمره 12 عاماً ضرب أروع الأمثلة في الإحساس بالمسؤولية حيث باشر مهامه في جبل عرفات، وكان أول ما قام به الاتصال بأمه وطمأنتها.
وعبرت والدة محمد عن مشاعر الفخر بولدها، فيما لم يتمالك المطوف الصغير نفسه وغلبته الدموع.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مؤثر.. دموع المطوف الصغير بعد اتصال من أمه يوم عرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.