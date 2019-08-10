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صور.. اختناق ١١ حالة في حريق بأبي عريش جازان
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، مساء أمس، حريقاً هائلاً شبَّ في أحد المحال التجارية للملابس الجاهزة بمحافظة أبو عريش بجازان.
ونتج عن الحريق اختناق ١١شخصاً بسبب الزحام في المحل قبل العيد، وتم نقل بعض الحالات إلى المستشفى.
وفي سياق متصل أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه وردنا بلاغ عن وقوع حادث حريق في معرض للملابس الجاهزة بمحافظة أبو عريش، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مكتب بداخل المعرض مساحته 3*5 حيث تمت السيطرة عليه وإخماده من قِبل الفرقة.
وأشار إلى أنه نتج عن الحادث تعرض عدد (11) شخصاً لاختناق جراء انتشار الدخان بالموقع، منها حالتان تمت معالجتهما بالموقع، وعدد (9) حالات تم نقلها للمستشفى للاطمئنان على وضعهم الصحي مبيناً أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة سبب الحادث.
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